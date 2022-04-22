Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 02:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakaret içeren video yayınlayan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da sosyal medya hesabından hakaret içerikli video yayınlayan Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Halka karşı hakaretler içeren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.
Videoyu çeken kişinin Suriye uyruklu F.H. olduğu ve Sakarya'da yaşadığı tespit edildi.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Etiketler: Sakarya Sosyal Medya Suriyeli Sığınmacı
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