Ankara-İzmir Karayolu'nda İzmir istikametinde seyreden Tarık Arslan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre, hatalı şerit değiştirme sonucu aynı yönde ilerleyen Serkan Yılmaz idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil refüje çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü Arslan ile yolcu olarak bulunan Necla Yılmaz, Leylican Yılmaz ve Busenur Yılmaz yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.