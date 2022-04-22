Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 05:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa Turgutlu'da hatalı şerit değiştiren bir kamyon, otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle refüje çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ankara-İzmir Karayolu'nda İzmir istikametinde seyreden Tarık Arslan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre, hatalı şerit değiştirme sonucu aynı yönde ilerleyen Serkan Yılmaz idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil refüje çarparak durabildi.
Otomobil sürücüsü Arslan ile yolcu olarak bulunan Necla Yılmaz, Leylican Yılmaz ve Busenur Yılmaz yaralandı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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