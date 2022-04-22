Merkez Karatay ilçesi'nde seyreden otomobilde bulunan Tahsin E. ile eşi Hatice E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yanında bulunan tabancayla eşinin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş eden Tahsin E., olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Hatice E., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanacağını anlayınca intihara teşebbüs etti

Polis ekipleri, şüphelinin Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde olduğu belirledi. Ekipleri fark eden şüpheli, önce Adana Çevre Yolu'na ardından Antalya Çevre Yolu'na geçerek kaçmaya devam etti.

Şüphelinin aracı merkez Meram ilçesi Kaş Caddesi'nde B.A. idaresindeki otomobile çarparak durdu.

Yakalanacağını anlayan şüpheli, yanında bulunan tabancayla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Tahsin E., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.