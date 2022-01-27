Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı felç etti.

Kar yağışıyla birlikte 696 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Dünden bu yana yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 211 köy yolunda il özel idaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 76 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan adama maske taktılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi sağlık çalışanları, etkili olan yağışların ardından hastane bahçesinde kardan adam yaptı.

Kardan adama maske takıp, üzerine "Maskemizi takalım hastalarımızı ve kendimizi koruyalım" yazısı asan çalışanlar, vatandaşları COVID-19'a karşı uyardı.

Hakkari

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise il genelinde kardan kapanan 106 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ilçelerden Pütürge'de 64, Arguvan'da 45, Battalgazi'de 39, Hekimhan'da 34, Akçadağ'da 33, Kale'de 22, Doğanyol'da 16, Yeşilyurt'ta 15, Yazıhan'da 13, Darende'de 11, Doğanşehir ve Kuluncak'ta 6'şar mahallenin yolu kapandı.

Kapalı yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışma yapılıyor.

5 ilde 1805 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 1181 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 bin 279 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Ağrı'da 26, Tunceli’de 290 ve Erzincan'da ise 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde 21, Besni'de 38, Çelikhan'da 43, Gerger'de 105, Gölbaşı'nda 34, Kahta'da 31, Sincik'te 82 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çorum

Çorum'da kar nedeniyle kapanan 62 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

6 ilde 502 yol ulaşıma kapandı

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ağlı'da 3, Araç'ta 18, Azdavay'da 17, Devrekani, Şenpazar ve Bozkurt'ta 10'ar, Cide'de 22, Çatalzeytin'de 16, Daday'da 13, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 4, İnebolu'da 30, Küre'de 20, Seydiler'de 2 ve Taşköprü'de 14 olmak üzere 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta kar nedeniyle ilçelerden Ayancık'ta 23, Dikmen'de 4, Erfelek'te 2 ve Gerze'de 4 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Almus'ta 32, Artova ve Başçiftlik'te 2'şer, Erbaa'da 15, Reşadiye'de 10, Yeşilyurt'ta 6 ve Zile'de 9 olmak üzere 80 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da kapalı 35 mahalle, Amasya'da ise 91 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin 2021-2022 kış sezonunda toplam 1163 köyde 8 bin 141 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttüğü aktarıldı.

Hala ulaşıma kapalı 62 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 araç ve 70 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 21 cenaze refakati, 24 araç kurtarma ve 63 ambulansa refakat hizmeti sunuldu. 112 Acil Servis, AFAD, YEDAŞ ve Jandarma ile koordine halinde acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi olaylar öncelikli olmak üzere karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Karla mücadele için taleplerin '222 1 222' numaralı Kar Mücadele Hattı'na bildirilmesi, vatandaşlarımızın seyahat esnasında kış şartlarının gerektirdiği kar lastiği, patinaj zinciri, çekme halatı gibi teçhizatları mutlak suretle bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

4 ilde 870 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 132, ilçelerden Baskil'de 60, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Maden'de 22, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37, Sivrice'de 50 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde ise yaklaşık 120 belediye personeli kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kar nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

Siirt

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçelerden Pervari'de 36 köy ve 10 mezra, Şirvan'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar yağışından dolayı 8 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 1 mezra ile Beytüşşebap ilçesinde 2 köy ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için temizleme çalışmalarını sürdürüyor.