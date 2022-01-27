Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli ara sokaklara girerek bir süre sonra izini kaybettirdi.

Arama çalışmalarını sürdüren bekçiler, şüpheliyi Mavi Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalı civarında görünce yakalamak için bir süre kovaladı.

Bunun üzerine şüpheli, kanal kenarındaki korkulukları aşarak kısmen dolu olan sulama kanalına girerek bir süre daha kaçışını sürdürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kanaldan çıkartmak için ikna etmeye çalıştığı Cengizhan F. elindeki bıçakla polise direndi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci uzman polis sevk edildi.

İki saat süren çabanın ardından teslim oldu

Annesiyle de bir süre telefonda görüştürülen Cengizhan F, iki saat süren ikna çabalarının ardından elindeki bıçağı kanala atarak polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Cengizhan F. polis merkezine götürüldü.