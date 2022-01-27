Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yedinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7'nci katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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