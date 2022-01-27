Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da yürek ısıtan görüntü: Üşüyen köpeğin üstünü örttü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir temizlik personelinin üşüyen köpeğin üstünü örterek ısıtmaya çalıştığı o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bodrum'da belediyede görevli temizlik personeli, sokakta yatan bir köpeğin üşüdüğünü fark etti.
Elindeki işi bırakan personel köpeğin altındaki örtüyü alıp üzerine örttü. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, köpeğin üzerini örttükten sonra oradan ayrılan belediye personelinin arkasından baktığı anlar da kameraya yansıdı.
Etiketler: Bodrum Köpek Muğla Sokak Hayvanları
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