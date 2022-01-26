Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 22:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolda kalanların yardımına trafik polisleri yetişti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı. Trafik polislerinin yolda kalan sürücülere yardımı kameralara yansıdı.
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollarda mahsur kalan sürücülere yardım etti.
Birçok noktada sürücülerin ilerleyebilmesi için yoğun çaba gösteren polisler kar küreyip, mahsur kalan araçları itti.
Polisleri yoğun çabası kameralara yansıdı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Polis Trafik
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