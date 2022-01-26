Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Adapazarı yönüne giden E.G.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere saplandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.G. ile araçtaki Ö.Ş., E.K. ve E.D. yaralandı.
Bariyere saplanan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timinin (SAKTİM) yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Sakarya Trafik Trafik Kazası
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