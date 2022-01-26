Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını açıkladı. Mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
#İstanbul’da karla mücadelede— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
5.190 araç ve
17.894 personel görev aldı.
Yolda mahsur kalan
8.261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi.
377 vatandaşımızı misafir ediyoruz.
Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum#kar
"İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı İstanbul Valiliği Meteoroloji
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