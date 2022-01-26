Samsun-Ankara yolundaki buzlanma ulaşımı aksatıyor
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor. Ankara istikametine kapanan yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor. Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Bir tırın kaygan yolda kayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkarak durabildiği kazanın ardından, aynı istikamette seyreden bir araç da tıra arkadan çarptı.
7 kilometre araç kuyruğu oluştu
Kazayı gören iki sürücü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol dışına çıktı.
Kaza nedeniyle bir saati aşkın süre Ankara istikametine kapanan yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapılan yol ulaşıma açıldı.
Buzlanmanın devam ettiği kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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