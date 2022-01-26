Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor. Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bir tırın kaygan yolda kayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkarak durabildiği kazanın ardından, aynı istikamette seyreden bir araç da tıra arkadan çarptı.

7 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kazayı gören iki sürücü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol dışına çıktı.

Kaza nedeniyle bir saati aşkın süre Ankara istikametine kapanan yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapılan yol ulaşıma açıldı.

Buzlanmanın devam ettiği kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.