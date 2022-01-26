Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray'da kısa süreli arıza
Marmaray Suadiye istasyonunda bir tren arızalandı. Arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular, yaklaşık 300 metre raylarda yürüdü. Seferlerin planlanan şekilde devam ettiği belirtildi.
Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16 sıralarında bir tren durdu. Trendeki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
Yolcular yaklaşık 300 metre ray üstünde yürüyerek diğer istasyona geçti.
Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) January 26, 2022
Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü arızaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arızaya pantograf kırılmasının sebep olduğu ve Marmaray seferlerinin normal seyrinde devam edeceği belirtildi.
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