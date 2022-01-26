Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16 sıralarında bir tren durdu. Trendeki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Yolcular yaklaşık 300 metre ray üstünde yürüyerek diğer istasyona geçti.

Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır.

Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir.