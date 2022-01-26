H.U. idaresindeki tır, Çevre Yolu Gümüşkent Kavşağı'nda, Hamza Çifçi yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Özlem ve İsmail Çifçi, Miyase ve Melike Koyun ile İlayda Hivran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Melike Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır sürücüsü H.U'yu gözaltına aldı.