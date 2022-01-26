Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçedeki 8 ev ve 2 iş yerine yapılan baskınlarda 66 gram uyuşturucu, sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 3 tüfek de bulundu.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.