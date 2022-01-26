Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İlçedeki 8 ev ve 2 iş yerine yapılan baskınlarda 66 gram uyuşturucu, sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 3 tüfek de bulundu.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Narkotik Polis Uyuşturucu
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