Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donmak üzere olan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da donmak üzere olan köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.
Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Selahiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında donmak üzereyken fark edilen köpek yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.
Veterinere götürülen köpek yavrusu, kış aylarını barınakta geçirecek, ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Etiketler: Köpek Sokak Hayvanları Kar Yağışı
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