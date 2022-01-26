Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Selahiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında donmak üzereyken fark edilen köpek yavrusu ekipler tarafından kurtarıldı.

Veterinere götürülen köpek yavrusu, kış aylarını barınakta geçirecek, ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.