İstanbul'un Asya ve Avrupa yakasındaki ilçeler de kaldırım ve bazı üst geçitler buz tuttu. Vatandaşların yürümekte zorlandığı yerlerdeki buzlar, esnaf tarafından temizlenmeye çalışıldı.

Pek çok ilçede ara sokaklar, yokuşlar ve ana arterlere bağlanan yollarda da yoğun buzlanma görüldü.

Yolda kalan araçlarını kurtarmaya çalışan sürücüler, kürekle yolları temizledi. Vatandaşlar buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Üst geçitlere çıkmaya çalışan vatandaşlar, korkuluklardan destek aldı.

Kağıthane'de büfe işleten Zafer Döngel, büfesinin önündeki buzları kürekle temizlediğini söyledi.

Döngel, “Yolu açtık, buzları temizliyoruz. Belediye bir bölümünü açmıştı, gerisini temizlemek bize kaldı” dedi.