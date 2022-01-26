Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de terör operasyonu: 12 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin Terörle Mücadele PKK/KCK Terör Örgütü
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