Bitlis’te 40 kilometrekarelik alana sahip Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi soğuk havalar nedeniyle buz tuttu.

Gölde çoğu yavru olan onlarca balık buz tabakasının içinde oksijensiz kalarak telef oldu.

Dilburnu köyünde balıkçılık yapan Ümran Can, rüzgarların oluşturduğu dalgalarla kıyıya vuran balıkların gölün buz tutmasıyla donduğunu söyledi.

Bu yıl havaların soğuk ve sert geçtiğini vurgulayan Can, kıyıya yakın bölgelerde buz kütlelerinin arasında donan balıkların da görüldüğünü belirtti.