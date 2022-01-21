Dünyanın en büyük buzdağıydı. 2017'de anakaradan koptuğunda yaklaşık 6 bin kilometrekarelik alanı kaplıyordu. Üç buçuk yılda hızla eridi,yok oldu.

A68 adı verilen dev buz kütlesi, eriyerek bıraktığı tatlı su ve minerallerle ekosistemi tehdit ediyor.



Leeds Üniversitesi bilim insanları, A68'in erimesinin çevre üzerindeki etkisini inceledi.

2017'de Antarktika'dan koptuktan sonra eriyerek değişen boyutlar uydu verileriyle hesaplandı.

1 trilyon tonluk buz eridi

En hızlı erime sıcak iklime sahip Güney Georgia adasına yaklaştığında gerçekleşti. Eriyen su miktarı günlük bir buçuk milyar tonu aştı.



Buzdağı, nisan ayına kadar sayısız küçük parçaya bölündü ve sonunda tamamen gözden kayboldu.



Sonuç olarak A68'den yaklaşık 1 trilyon tonluk buz eridi.

"Biyolojik değişime neden olur"



Bilim insanları bu erimenin ekosistem üzerinde uzun süren ve hissedilebilir büyüklükte etkisi olacağı uyarısında bulunuyor.



Uzmanlara göre, eriyen buz kütlesinden salınan tatlı su, okyanustaki su akıntılarındaki dengeyi değiştirebilir.



Erime sonucu okyanusa karışan mineral ve organik maddeler ise planktonların çoğalmasına sebep olabilir. Bu da yeni biyolojik değişimleri beraberinde getirebilir.