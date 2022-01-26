Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir sağlık görevlisi, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde yaşayan 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırıldı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaşayan Hasan Türker'in rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.
Kar nedeniyle yolu kapanan köye ambulansın girememesiyle ekipler eve yürüyerek ulaştı. Sağlık görevlilerinden Mehmet Çakmak, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa taşıdı.
Hastaneye kaldırılan Türker'in tedavisi devam ediyor.
Etiketler: Ambulans Düzce Kar Yağışı
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