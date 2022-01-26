Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’un bazı ilçelerinde çöpler toplanamadı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'u vuran kar yağışının ardından kentte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Bazı ilçelerdeki kapanan yollar nedeniyle çöpler toplanamadı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle toplanamayan çöpler konteynerlerin etrafında birikti.
Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi, Esenyurt'un Üçevler Mahallesi ve Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda çöpler, ilçe belediyesi ekiplerince toplanamadı.
Çalışma yapılamaması nedeniyle konteynerlerinin etrafında çöp yığıntıları oluştu. Çöplerin alınmamasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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