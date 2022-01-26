Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Valisi Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
özellikle ara sokaklarda;
Buzlanma ve
Kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden
motosiklet,
elektrikli scooter ve
motokuryelerin
TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI SÜRMEKTEDİR #BuzlanmayaDikkat#motokurye pic.twitter.com/zcfZMvKkVH
"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."
Etiketler: İstanbul İstanbul Valiliği Kar Yağışı Trafik
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