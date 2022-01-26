Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de bir kişinin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de Emrullah Kalkan, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki Sebze Hali'nde bir iş yerine girdiği anda çatından kar kütlesi düştü.
İş yerine girmeyi başaran Kalkan, son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bingöl Hava Durumu Kar Yağışı
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