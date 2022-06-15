Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 18:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir depreminde yıkılan binalardan, 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası verildi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz’a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy’a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 6 sanık ise beraat etti.
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