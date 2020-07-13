Avusturya'nın Villach kentinden cumartesi akşamı 137 yolcuyla hareket eden 6 kuşetli, 1 yemekli vagon ve 10 otokuşet (araç vagonu) vagonunun yer aldığı arabalı tren, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Kapıkule Tren Garı'na ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sırayla vagonlardan inen yolcular, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra görevlilerin yardımıyla "Filyasyon Formu" doldurdu.

Formların doldurulması ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tren, otokuşet vagonlarındaki 75 aracın indirileceği Edirne Garı'na hareket edecek.

[Fotoğraf: AA]

"Rahat bir şekilde yolcuk yapıyoruz"

Arabalı trenle Almanya'dan gelen Doğan Aydın, yolculuk boyunca sorun yaşamadıklarını söyledi.

Trenle seyahatlerde gümrüklerde de bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten Doğan, "Bulgaristan gümrüğünde eskiden çok sorun yaşıyorduk. Trenle geldiğimiz zaman sorun yaşamıyoruz. Bu da bizim stresimizi azaltıyor. Rahat bir şekilde yolcuk yapıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"1450 kilometre trenle seyahat ediyoruz"

Almanya'nın Stuttgart şehrinden tatilini geçireceği Tekirdağ'a giden Hasan Devran da 18 yıldır trenle seyahat ettiğini belirtti.

Tren yolculuğunun kolay olduğunu anlatan Devran, "Yaşlılığın getirdiği bir tahammülsüzlük var. Onu ancak trenle seyahat ederek giderebiliyoruz. 1450 kilometre trenle seyahat ediyoruz. Bizim için böyle daha rahat. Kara yolunun sıkıntısını asgariye indiriyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]