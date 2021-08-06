Adana'da Eyüplü Mahallesi'nde yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isteyen Rıza Kuruoğlu, eşi Yıldız Kuruoğlu ile komşuları Ahmet Karasakallı'ya yıldırım isabet etti.

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

