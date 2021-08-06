Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yıldırım isabet eden 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da Eyüplü Mahallesi'nde yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isteyen Rıza Kuruoğlu, eşi Yıldız Kuruoğlu ile komşuları Ahmet Karasakallı'ya yıldırım isabet etti.
Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adana Jandarma Genel Komutanlığı
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