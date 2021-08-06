Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi.

Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu.

Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 10 aylık bebek Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.