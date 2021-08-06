Yozgat'ta Yiğit C. yönetimindeki otomobil, Çalatlı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, önce R.B. idaresindeki otomobile ardından sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobile çarptı.

Kazada, Yiğit C. ile diğer otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.