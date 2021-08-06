Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde çekicinin çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.
Mustafa E. idaresindeki motosiklete, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı kavşağı yol ayrımında plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir çekici çarparak kaçtı.
Kazayı görmeyen çok sayıda sürücü de yola savrulan Mustafa E'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafa E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne çarpan çekici ve diğer araçları belirlemek için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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