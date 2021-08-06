Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla Menteşe'de orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
Son Haberler
- 02:01
- 00:53
- 00:21
- 00:15
- 00:10
Sıradaki Haber
Baraj göletinde boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz