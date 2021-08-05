Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cibali-Alibeyköy tramvay hattında seferler yeniden başladı
[Fotoğraf: DHA]
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle yapılamayan seferler tekrar başladı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" denildi.
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle seferler bir süre yapılamamıştı.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 5, 2021
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/vSq19slh8S
Etiketler: Ulaşım
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