Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum-Bayburt kara yolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Pazaryolu ilçesi ile Bayburt arasındaki kara yolu heyelan nedeniyle kapandı. Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.
Pazaryolu-Bayburt kara yolunun dördüncü kilometresindeki Kozlu Mahallesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yolun iki yönlü trafiğe kapandığı heyelanda, bazı araçlar toprağa saplandı.
Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmayan olayda, Pazaryolu İlçe Jandarma ekipleri kontrolü sağlayarak yolda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.
Kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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