Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Siverek ilçesinde de şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Market dolabı devrildi

Rüzgarın kısa sürede fırtınaya döndüğü ilçede bir marketin dolapları ile ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin kepenkleri zarar görürdü. Dolapların devrilme anı kameraya yansıdı.

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf, kepenklerin çevredeki iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun çaba harcadı.