Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Fırtına market dolaplarını devirdi
Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir marketin önündeki dolaplar devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Siverek ilçesinde de şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Market dolabı devrildi
Rüzgarın kısa sürede fırtınaya döndüğü ilçede bir marketin dolapları ile ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin kepenkleri zarar görürdü. Dolapların devrilme anı kameraya yansıdı.
Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf, kepenklerin çevredeki iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun çaba harcadı.
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