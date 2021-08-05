Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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