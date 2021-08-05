Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Gerçekli köyü mezrasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangın, arazöz, iş makineleri, ilk müdahale aracı ve 20 personelin müdahalesiyle büyümeden söndürdü.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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