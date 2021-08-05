Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), geçtiğimiz pazar günü Tanzanya Bayraklı “Consul” adlı geminin denize balast suyu bırakmasını telefon kaydıyla belirleyip yöneticilerini anında bilgilendiren Deniz Hizmetleri ekibini ödüllendirdi.

Tanzanya bayraklı gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza kesildi

Denize balast suyu bırakan gemiye ait kamera kayıtları MIP Deniz Hizmetleri Müdürü tarafından prosedür gereği eş zamanlı olarak Mersin Liman Başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na gönderildi. Delil olarak kullanılan görüntüler sayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi gemiye 1 milyon 355 bin lira ceza uyguladı.



MIP Genel Müdürü Johan Van Daele konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çevreye ve denize saygılarının sonsuz olduğunu ve bunun kurum kültürünün en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Johan Van Daele sözlerine şöyle devam etti;

Tanzanya Bayraklı Consul adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını gören personelimiz durumu bize bildirdi ve biz de prosedür gereği eş zamanlı olarak Liman Başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nı bilgilendirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ihbarımızı en kısa sürede değerlendirdi ve görüntülerimizi delil kabul etti.

"Kirliliğin önüne geçilmiş oldu"

Burada en büyük teşekkürü çevre bilinci yüksek personelimize ediyoruz. Onların dikkati ve çabası takdire değer. Personelimizin duyarlılığı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde daha büyük çapta yaşanacak kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Ülkemizin çevre problemlerini en uç seviyede yaşadığı günlerde personelimizin örnek davranışıyla gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Elbette bu örnek çabaya bir teşekkür yetmez. Şirketimiz bu duyarlılığı gösteren tüm ekibi ödüllendirmiştir. MIP olarak çevre duyarlılığı olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi ileriki süreçte her zaman çevrecilerin yanında durmaya devam edeceğiz.

Para ödülünü yangında zarar gören vatandaşlar için bağışladılar

Bu arada, MIP Deniz Operasyonları personeli, kurumun verdiği para ödülünü, Manavgat’taki orman yangınında zarar gören vatandaşların ihtiyacında kullanılmak üzere bağışladı. Gemiden kirli balast suyu bırakılmasına kayıtsız kalamayacaklarını ve işlerinin bir gereği olarak yöneticilerine durumu raporladıklarını ifade eden Baş makinist Osman Can Şahbaz, denizlerin ekmek kapıları olduğunu, korumanın ise vatandaşlık borcu olduğunu aktardı. Osman Can Şahbaz, arkadaşlarıyla aldıkları ortak kararla kendilerine verilen ödülü, Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası’na bağışladıklarını kaydetti.