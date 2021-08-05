Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızıldağ artık kül karası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızıldağ Mahallesi'nde orman yangını yer yer devam ediyor. Alevlerin yuttuğu yerlerdeki yeşil örtü, yerini siyah-beyaz küle bıraktı. TRT Haber, o bölgeleri havadan görüntüledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın yer yer ilerleyişini sürdürüyor.
Ekipler bölgeye havadan ve karadan sürekli müdahale ediyor.
Kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede yüzlerce hektar ormanlık arazi alevlere teslim oldu. Küle dönen o alanlar havadan görüntülendi.
Vadileri kaplayan ağaçlar yükselen alevlere ve şiddetlenen rüzgara yenik düştü. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınan işte bu alanlar ne yazık ki küle döndü.
TRT Haber dronuna yansıyan görüntüler yangının bölgedeki bıraktığı hasarı da ortaya koydu.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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