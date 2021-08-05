Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın yer yer ilerleyişini sürdürüyor.

Ekipler bölgeye havadan ve karadan sürekli müdahale ediyor.

Kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede yüzlerce hektar ormanlık arazi alevlere teslim oldu. Küle dönen o alanlar havadan görüntülendi.

Vadileri kaplayan ağaçlar yükselen alevlere ve şiddetlenen rüzgara yenik düştü. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınan işte bu alanlar ne yazık ki küle döndü.

TRT Haber dronuna yansıyan görüntüler yangının bölgedeki bıraktığı hasarı da ortaya koydu.