Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Türkiye'nin tüm kuruluşları orman nöbetinde seferber oldu. Orman işçileri ise en ön safta alevlere direniyor.

Sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle birbirlerini koordine ediyorlar... Alev savaşını en iyi can havliyle yapılan o anonslar anlatıyor...

Kızıldağ Mahallesi'nde yükselen bir anonsu Türkiye yüreğiyle duydu...

Arazözü alevlere teslim etmedi...

Yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kalmıştı. Arazözü alevlere teslim etmek istemeyen orman işçisinin merkeze anons geçti. Ekip arkadaşları güvenli bölgeye geçen ormancı arazözün içindeydi ve helikopter gelmeden aracı terk etmeyecekti...

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktarmaya yaşladı. Anonsları o sırada bir başka orman ekibinin aracında olan AA kamerası an be an kaydetti...

"Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyordu...

işte o anonslar:

-Yangın yönetim merkezi: Yangın yönetim aracı! Acil olarak S-30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor. Araç yanacak arkadaş var içinde...

(Araçtaki bir ormancı: Araba yansın)

-Yangın yönetim merkezinin Özgür'e anonsu:Tehlikedeysen aracı terk et. Helikopter gelecek su atacak!

Özgür: Onlar gelmeden gitmem ben buradan, helikopter gelsin su atsın...

-Yangın yönetim merkezinin Özgür'e anonsu: Özgür, Özgür helikopter geliyor, helikopter geliyor... Sen aracı terk et... Boşalt... Güvenli bölgeye kaç...

Özgür: Ben anlamam ağabey güvenli bölgeden. Bunda 80 milyonun hakkı var... Ben bunu bırakmam son dakikaya kadar...

Mesai arkadaşlarını ağlattı

Ve bu anons o an araçta bulunan orman işçilerini gözyaşlarına boğdu...

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.