Sıcak havanın etkisiyle su tüketimi arttı. Barajlarda doluluk oranı azaldı. İstanbul'da su kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbullular su tüketiminde rekor kırdı. Kentte bir günde 3 milyon 422 bin metreküp su kullanıldı. bu değer kayıtlara en yüksek rakam olarak girdi.

Kışın kente verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yazın en sıcak günlerinde 3 milyon metreküpü aştı.

Ağustos başında 3 milyon 221 bin olan tüketim miktarı, günden güne arttı. 3 Ağustos'ta rekor olarak gösterilen rakam, bir gün sonra yeni rekorla güncellendi.

[Grafik: TRT Haber/Bedra Nur Aygün]

Artan su kullanımına bağlı olarak barajlardaki doluluk oranı da azaldı. Ay başında yüzde 66,95 olan doluluk oranı son 4 günde 65,79'a geriledi.

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin su miktarı bugün itibarıyla 571,55 milyon metreküp seviyesinde.

Yetkililer, önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanmaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.