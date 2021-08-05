İstanbul'da su tüketimi rekor seviyede
İstanbul'da su tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente günlük verilen su miktarı 3 milyon 422 bin metreküp olarak ölçüldü.
Sıcak havanın etkisiyle su tüketimi arttı. Barajlarda doluluk oranı azaldı. İstanbul'da su kullanımı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbullular su tüketiminde rekor kırdı. Kentte bir günde 3 milyon 422 bin metreküp su kullanıldı. bu değer kayıtlara en yüksek rakam olarak girdi.
Kışın kente verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yazın en sıcak günlerinde 3 milyon metreküpü aştı.
Ağustos başında 3 milyon 221 bin olan tüketim miktarı, günden güne arttı. 3 Ağustos'ta rekor olarak gösterilen rakam, bir gün sonra yeni rekorla güncellendi.
Artan su kullanımına bağlı olarak barajlardaki doluluk oranı da azaldı. Ay başında yüzde 66,95 olan doluluk oranı son 4 günde 65,79'a geriledi.
Kente su sağlayan baraj ve göletlerin su miktarı bugün itibarıyla 571,55 milyon metreküp seviyesinde.
Yetkililer, önümüzdeki aylarda su sıkıntısı yaşanmaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.
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