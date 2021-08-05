Kadirli ilçesindeki taziye çadırına giderek baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı dileyen AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, burada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü cep telefonuyla aradı.

Baba Haytaoğlu, Bakan Gül ile görüşmesinin ardından, açıklamada bulundu.

Bakan Gül'ün kendisine başsağlığı dilediğini belirten Haytaoğlu, "Sayın Adalet Bakanı'mız ile görüştüm ve bu davanın takipçisi olacağını söyledi. Tüm Türk halkının arkamızda olduğunu söyledi. Allah Bakan'ımızdan da tüm halkımızdan da razı olsun." dedi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, dün Kadirli ilçesindeki töreninin ardından toprağa verilmişti.