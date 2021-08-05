Köy köy dolaşıyor, yaralar sarılsın diye uğraşıyor. Antalya'da yaşayan Tansu Kaplan, şehit bir orman işçisinin kızı. Babası, 18 yıl önce yine bir orman yangınında alevlerle mücadele ederken hayatını kaybetti.

Antalya'da yaşayan Tansu Kaplan, şehit bir orman işçisinin kızı. Babası, 18 yıl önce yine bir orman yangınında alevlerle mücadele ederken hayatını kaybetti.

Şehit kızı, adeta babasının bıraktığı yerden göreve devam ediyor. Yardım malzemeleri toplayarak, yangından etkilenen ailelere ulaştırıyor.

"İşten çıkıp buraya geliyorum, yaraları birlikte saracağız..."

Manavgat’taki orman yangınının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Kaplan, babasının 18 yıl önce yine aynı bölgede çıkan bir yangını söndürürken, dumandan zehirlenip şehit olduğunu anlatıyor:

“3 saatlik uykuyla duruyorum. İşten çıkıp buraya geliyorum. Buradan uyuyup işe geçiyorum. Şu anda Gündoğmuş'ta mevcut devam eden yangının bulunduğu bölgede babamın da içinde olduğu 6 kişi hep birlikte bir vadide kalıyor. Orada dumandan zehirlenip maalesef şehit oluyorlar."

[Fotoğraf: AA]

"İnsanlar hepimize muhtaç. Burada hep birlikte başaracağız, toparlayacağız hep birlikte yaraları saracağız” diyen Tansu Kaplan, erzak ve hijyen malzemelerini alevlerle mücadele eden orman işçilerine de ulaştırıyor.

Zor günlerin bir an önce son bulması için mücadele ediyor.

