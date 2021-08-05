Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda bu yıl 8'inci kez ayin gerçekleştirilecek.

Manastır, ana kaya kilisesinin ön tarafındaki iç avluda organize edilecek ayin dolayısıyla 15 Ağustos Pazar günü 09.00-12.30 saatlerinde ziyaretçi alımına kapalı olacak.

Ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını pazar günü 13.30'dan sonra ve en son giriş 18.30 olacak şekilde planlamaları gerekiyor.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmişti.