Birecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hastanenin 7 özel güvenlik görevlisi, 1 temizlik çalışanı ile 1 röntgen teknisyeni yaralandı. Kavganın bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hastanenin camları kırıldı

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Kavga sırasında hastanenin camları ve eşyaları hasar gördü. Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekim Mürsel Koçer, hastaneye maskesiz girmek isteyen bazı vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığını söyledi.

"Personellerimi bu hale getirenleri kınıyorum"

Hastane çalışanlarının görevlerini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirten Koçer, şöyle konuştu:

"Yaşanan arbedede 9 çalışanımız yaralandı. Bu salgın döneminde özveri ile görevlerini yerine getiren sağlık görevlilerimizin moral ve motivasyonları kaybolmuştur. Yaralı çalışanlarımız hastanede tedavi altına aldık. Yaşanan olay yargıya intikal etmiştir. Taktir yüce Türk yargısınındır. Personellerimi bu hale getirenleri kınıyorum. Bizler sizler için buradayız sizin için gecemizi gündüzümüzü katmışız. Bizler vatandaşımız için gecemizi gündüze katan sağlık personeliyiz. Vatandaşlarımızdan gerekli duyarlılığı beklemekteyiz."

Şanlıurfa Kamu Hastane Birliği Başkanı Faruk Günak ile Başhekim Koçer, tedavi gören hastane personelini ziyaret etti.