Kayseri-Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki gara yaklaştığı sırada makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi.

Yolcular dahliye edildi

Durumu fark eden görevliler, hızlı bir şekilde 4 vagondaki yolcuları tedbir amaçlı tahliye etti.

Yaklaşık 300 yolcu trenden tahliye edildikten sonra farklı bir trenle seyahatlerine devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.