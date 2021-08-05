Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de yolcu treni makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi. Bunun üzerine trendeki yolcular tahliye edildi.
Kayseri-Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki gara yaklaştığı sırada makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi.
Yolcular dahliye edildi
Durumu fark eden görevliler, hızlı bir şekilde 4 vagondaki yolcuları tedbir amaçlı tahliye etti.
Yaklaşık 300 yolcu trenden tahliye edildikten sonra farklı bir trenle seyahatlerine devam etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hızlı Tren
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