Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baraj göletinde boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, serinlemek için baraj göletine giren çocuk hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından cansız bedeni sudan çıkarılan çocuğun cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısındaki vatandaşlar, serinlemek için arkadaşlarıyla suya giren çocuklardan birinin suda boğulduğunu, diğerlerinin kaçtığını uzaktan fark ederek polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj gölünde arama çalışması yaptı.
Çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı
Kimliği henüz belirlenemeyen 8 yaşlarındaki çocuğun cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkartıldı.
Cumhuriyet savcılığınca olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz çocuğun cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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