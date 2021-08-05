İstanbul Avcılar'da kimliği belirsiz bazı kişiler, 3 ay önce bir binanın giriş katını kiraladı. Ancak çevreye yayılan yoğun alkol kokusu bir süre sonra komşuları rahatsız etmeye başladı.

Dairenin bir üst katında oturanlar da zeminin aşırı sıcak olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen bina sakinleri polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri operasyon düzenledi. Depo görünümlü iş yerinde sahte içki imal edildiği belirlendi.

1900 litre etil alkol ele geçirildi

Baskında bir damıtma makinesi ile 1900 litre etil alkol ele geçirildi. İş yerinde soğutmayı sağlamak için çok sayıda klimanın olması dikkat çekti. Depo, belediye ekiplerince ruhsatsız olduğu gerekçesi ile mühürlendi.

Gözaltına alınan bir kişi sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.