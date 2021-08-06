Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kontrol noktasında durdurulan minibüste üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki uygulama noktasında yolcu minibüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, yolculardan R.K'nin üzerinde 10 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan R.K, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Polis Uyuşturucu
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