Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gece görüşlü helikopterler yangında önemli rol oynuyor
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da orman yangınına gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor. Ekipler gece gündüz Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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