Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yalova'da Abdullah Ataman yönetimindeki otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolu Kaytazdere beldesi mevkisinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Ataman ile beraberinde bulunan ancak isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik Kazası Yalova
Sıradaki Haber
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 10 aylık bebek yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz