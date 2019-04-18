İç karışıklık, savaş, ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya olan "umuda yolculuk"ları geçmiş yıllara oranla azalsa da devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de, emniyet ve jandarma birimleri ise karada düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için aralıksız çalışma yürütüyor.

Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle Avrupa'ya geçişte en fazla Ege Denizi tercih edildi. Yılbaşından bu yana geçiş girişiminin hemen hemen tamamı da Ege Denizi'nde gerçekleşti.

Ocaktan beri 5 bin 729 düzensiz göçmen denizde yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ocaktan beri 5 bin 729 düzensiz göçmeni denizde yakaladı. Bu süre zarfında 6 kişi denizde boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, 15 organizatör de gözaltına alındı.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 6 bin 336 olarak gerçekleşmişti.

Umuda yolculuğa çıkamadan yakalandılar

Güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığıyla deniz yoluyla Yunanistan'a geçme girişimlerine yönelik karada da operasyonlar düzenledi.

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerinin müşterek operasyonlarında da binlerce düzensiz göçmen yasa dışı göçe çıkamadan engellendi.

Umuda yolculuğa hazırlanan 3 bin 919 düzensiz göçmen ile 82 organizatör ortak operasyonlarla karada yakalandı.

Yılbaşından bu yana 5 bin 729'u deniz, 3 bin 919'u karada olmak üzere 9 bin 648 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA